В зоопарке в Новой Москве обезьяна откусила пальцы ребенку

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Девочку оперативно доставили в больницу.

В зоопарке в Новой Москве обезьяна откусила пальцы маленькой девочке, которая посетила с родителями зоопарк. По данным источника 5-tv.ru, девочка перелезла через ограду и просунула пальцы рядом с опасным зверем, а обезьяна тут же вцепилась зубами в пальцы малышки.

Ребенка оперативно доставили в больницу, но, к сожалению, врачам все равно пришлось удалить фаланги. Инцидент произошел в субботу 1 апреля в зоопарке «Планета обезьян», подробности уточняются.

Ранее, 5-tv.ru опубликовал видео, как зебра сбежала из зоопарка в Южной Корее, и три дня пугала прохожих, бегая по улицам.