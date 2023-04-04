Мы летели с огромного водопада: Матвиенко о состоянии музыкальной индустрии

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Одурманенные общемировыми тенденция певцы и их поклонники не осознавали грядущей катастрофы.

Ценности, связанные с потребительским отношением к жизни, сместились. Такое мнение выразил композитор, организатор конкурса «Автора!» Игорь Матвиенко.

Он отметил, что за последние полтора года очень сильно поменялась музыкальная индустрия. Если раньше молодежь вдохновлялась треками рэперов, поющих лишь о материальных составляющих, то сейчас молодые люди стали больше ценить глубинные и искренние композиции.

«Все эти ценности, связанные с потребительским отношением к жизни: бабки (деньги. — Прим. ред.), телки (женщины. — Прим. ред.) и прочие вещества, эти ценности сместились и ушли куда-то в сторону», — считает Матвиенко.

Композитор сравнил мировую музыкальную индустрию с водопадом. По его мнению, российские певцы и слушатели, одурманенные общемировыми тенденциями, неслись в этом потоке напрямую вниз.

«Я не знаю, что бы было следующим после всего этого: мата, негатива, наркотиков и так далее. Что должно быть следующим шагом? А так мы немножко все-таки этот поток остановили и пытаемся его чуть-чуть развернуть», — рассказывал Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошел финал конкурса «Автора!».