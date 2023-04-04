Правительство РФ упростит переселение соотечественников из недружественных стран

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; 5-tv.ru

Сократится пакет необходимых документов. Что исключили из списка?

Нашим соотечественникам теперь будет проще переселиться в Россию из недружественных стран. Правительство значительно упрощает механизм. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Подать заявление люди смогут не только в государстве, гражданами которого являются, но и за рубежом, в том числе в России. Не нужно будет также нотариально заверять документы, где записи продублированы на русском языке.

«Для беженцев и получивших временное убежище рассмотрение заявления об участии в государственной программе станет проводиться по ускоренной процедуре. Сократится и пакет необходимых документов. Необязательно будет предъявлять свидетельство о рождении, сведения об образовании, трудовом стаже и многие другие. Таким образом, поможем скорее переехать тысячам наших соотечественников и их семьям, чтобы жить и работать в России», — заявил Мишустин.

Правительство продолжит поддерживать аграриев. На возмещение затрат при производстве зерновых в бюджете предусмотрено 10 миллиардов рублей. Такая господдержка уже дала результаты в 2022-м — был рекордный урожай. Значительно расширена программа промышленной ипотеки. Предприятия получат льготные кредиты на покупку производственных площадей на сумму свыше 45 миллиардов рублей.