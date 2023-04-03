Вела себя непоследовательно: что известно о подозреваемой в убийстве военкора Дарье Треповой

Фото, видео: ANATOLY MALTSEV / ТАСС; 5-tv.ru

Кто конкретно заложил взрывчатку и вручил девушке статуэтку устанавливает следствие. Одно точно понятно, что исполнительница теракта была хорошо подготовлена и должна была успешно покинуть страну.

Днем появились новые кадры из Петербурга. На них видно, как Дарью Трепову — ту самую, что устроила теракт во время творческого вечера военкора Владлена Татарского — доставили в здание следственного управления. Ранее на допросе она призналась, что действительно вручила журналисту статуэтку, но, якобы, не знала о взрывчатке внутри. В момент, когда сработала бомба, в зале находилось больше ста человек. В НАК уже заявили, что преступление было спланировано спецслужбами Украины. Всю последнюю информацию к этому часу — собрал Максим Облендер.

Появилось видео допроса Дарьи Треповой, которую задержали меньше чем через сутки после теракта на Васильевском острове. За это время она успела переехать на другой конец города к знакомому и сменить имидж: вместо длинных локонов у нее теперь короткая стрижка.

— Понимаешь, за что задержана?

— Понимаю.

— За что?

— За пребывание на месте убийства Владлена Татарского.

— Что ты там делала?

— Я принесла статуэтку, которая взорвалась.

Именно Трепова принесла коробку с гипсовым бюстом на творческую встречу с журналистом Владленом Татарским. Через несколько минут случилась трагедия.

«Была яркая вспышка, огня не было. Я упал на пол. Все мы упали на пол. Потом народ побежал, я выходил самый последний. На улице было очень много раненых. Люди были в крови», — рассказывает очевидец встречи журналист Марат Арнис.

Подозреваемая уже была на одной из таких встреч с военкором. Есть и фотографии, где она слушает Татарского в углу зала в Москве в марте. Журналист даже узнал Дарью, когда ему вручали коробку в кафе.

«Она сказала: „Это же не взорвется, это не взорвется, не бойтесь, это не бомба“. Она пыталась уйти, а он ей: „Стойте рядом“. И она отошла к окошку, то есть она ушла из зоны поражения, и она была прикрыта вот этим парнем, который погиб, понимаете», — рассказал очевидец.

Владлен Татарский погиб на месте. Организаторы теракта прекрасно понимали, что в кафе будет много людей. Более 30 человек пострадали. Восемь находятся в тяжелом состоянии. Национальный антитеррористический комитет рассказал, что взрыв был спланирован «с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с запрещенным в России Фондом борьбы с коррупцией*». Дарья Трепова — его сторонница, кроме того, даже была задержана на несанкционированных митингах. По почерку преступление напоминает трагедию, случившуюся с журналисткой Дарьей Дугиной.

«Скорее всего, и исполнители те же, и заказчики те же. Террористические акты — это одна из форм действия Украины, вернее Запада руками Украины. Конечно, что такие акции будут готовиться и дальше, нет сомнений», — сказал политолог Александр Дудчак.

Трепова быстро покинула зал. Сперва она отправилась в квартиру, которую снимала в десяти минутах ходьбы от кафе и спешно собрала вещи. Оперативники тщательно обыскали обе квартиры, где жила подозреваемая и где ее обнаружили. Допросили соседей, изъяли вещи.

«Стучали по всем квартирам. Были с двумя собаками, и эти собаки определили, в какой квартире», — рассказала соседка.

Собаки искали и следы взрывчатки. Следователи допросили членов семьи задержанной. Муж Треповой в данный момент живет за границей. Дарья тоже собиралась покинуть Россию в тот же вечер после теракта. По разным данным, у нее на руках якобы был билет в Узбекистан.

По словам знакомых, Дарья часто вела себя непоследовательно: закончила школу с золотой медалью, но почему-то бросила пятый курс университета, где училась на медработника. Ударилась в феминизм, отстаивала взгляды сексуальных меньшинств. Работала продавцом в магазине одежды и даже пыталась стать моделью, часто ходила на фотосессии. Потом вдруг стала курьером, доставляя по Москве посылки с неизвестным содержимым. Зарплату получала переводами в криптовалюте.

Оперативники продолжают работу на месте. С началом рабочего дня на набережной открыли движение, тротуар оцеплен. Но это не помешало появиться здесь двум стихийным мемориалам. Петербуржцы приносят фотографии Владлена Татарского, цветы и свечи.

Максим Фомин — уроженец ДНР. В 2014-м с оружием в руках встал на защиту Родины, воевал под позывным Профессор. Через пять лет вернулся на фронт уже в статусе независимого журналиста, тогда и взял псевдоним Владлен Татарский.

Кто конкретно заложил взрывчатку и организовал это убийство — ответ на эти вопросы, возможно, дадут показания задержанной Дарьи Треповой.

* — Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021