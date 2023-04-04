«На гастроли беру с собой шприцы»: Лолита о витаминном курсе

Лолита Милявская призналась, что делает сезонные уколы уже 12 лет

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Осенью этого года певице стукнет 60 лет. Тем не менее даже молодые артисты могут позавидовать ее энергичности и работоспособности.

Лолита делает сезонные уколы на протяжении 12 лет. Об этом она рассказала на музыкальной премии «Нового радио».

На гастроли певица поехала с витаминным курсом, который ей выписал врач. По признанию Лолиты, подобная профилактика необходима, учитывая ее жесткий график.

«Курс помогает нервной системе. <...> Лучше память, сосудистые препараты. Ты себя чувствуешь лучше, ты более работоспособный», — рассказывала артистка.

Врач певицы рекомендует после 40 лет более тщательно заниматься своим здоровьем. Поэтому Лолита также периодически сдает анализ крови, чтобы узнать, каких компонентов в организме не хватает.

«Как правило, если ты за собой хотя бы раз в год следишь, тебе всего хватает», — делится своими наблюдениями артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, как Игорь Золотовицкий смущался в сцене с поцелуем с Лолитой.