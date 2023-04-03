Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Казалось бы, госпитализация, COVID-19 и кома знаменитости остались в прошлом. Однако общественность переживает: вдруг старая болячка даст о себе знать в самый неподходящий момент.

Российская певица МакSим напугала поклонников своим состоянием здоровья — после перенесенного в тяжелой форме COVID-19 и комы она вернулась на сцену, но продолжает один за другим срывать концерты. Фанаты считают, что странное поведение артистки может указывать на ее беременность, кроме того, для последних выходов на сцену она выбирала наряды, скрывающие интересные объемы в области живота.

С одной стороны общественность готовится поздравлять певицу, с другой — переживает за ее возможное материнство после перенесенной болезни. Врач Любовь Виноградова рассказала Woman.ru, могут ли последствия коронавируса повлиять на здоровье малыша или течение беременности.

Эксперт объяснила, что COVID-19 бьет по всем органам, репродуктивная система — не исключение. Однако с момента выписки МакSим прошло уже полтора года, а это достаточный срок для реабилитации и устранения последствий недуга.

«Если беременность наступила, значит, есть все шансы, что она завершится благополучно. Обычно, если организм подорван ковидом и еще не готов, то трудно забеременеть или беременность прерывается на ранних сроках», — объяснила врач.

По словам Виноградовой, последствия болезни не могут повлиять на процесс вынашивания, но могут воспрепятствовать зачатию. Эксперт предположила, что в случае с МакSим все вопросы здоровья должны быть закрыты. По ее словам, после коронавируса следует воздерживаться от беременности лишь первые три месяца, после организм и иммунитет приходят в норму.

К слову, есть и еще одни фактор, который подогревает интерес общественности к личной жизни певицы и указывает на возможную беременность. После перенесенного коронавируса знаменитость сообщила, что в ее жизни появится новый мужчина. Личность его до сих пор остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru писал, почему поклонники требуют остановить концертный тур МакSим.