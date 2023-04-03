«Новый уровень»: Игорь Матвиенко поздравил новоиспеченную бабушку Славу

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Внук певицы родился на две недели раньше положенного срока.

Игорь Матвиенко поздравил певицу Славу, которая недавно стала бабушкой, на музыкальной премии «Нового радио».

«Это всегда прекрасно. Первый секс, первая женитьба и первая бабушка или дедушка — это всегда удивительное ощущение, потому что ты выходишь на какой-то новый уровень», — поделился своим мнением создатель конкурса «Автора!».

Российский композитор пожелал Славе в будущем иметь как минимум пять внуков.

Свою первую дочь Александру певица родила в 19 лет, а бабушкой артистка стала в 42 года. Пользователи сети с трудом могут назвать длинноногую брюнетку бабушкой, сама же Слава радуется своему новому статусу и считает, что будет «офигенской бабулитой».

Ранее 5-tv.ru писал, как внук Славы чуть не умер при родах.