«Новый уровень»: Игорь Матвиенко поздравил новоиспеченную бабушку Славу
Игорь Матвиенко поздравил певицу Славу с рождением первого внука
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Внук певицы родился на две недели раньше положенного срока.
Игорь Матвиенко поздравил певицу Славу, которая недавно стала бабушкой, на музыкальной премии «Нового радио».
«Это всегда прекрасно. Первый секс, первая женитьба и первая бабушка или дедушка — это всегда удивительное ощущение, потому что ты выходишь на какой-то новый уровень», — поделился своим мнением создатель конкурса «Автора!».
Российский композитор пожелал Славе в будущем иметь как минимум пять внуков.
Свою первую дочь Александру певица родила в 19 лет, а бабушкой артистка стала в 42 года. Пользователи сети с трудом могут назвать длинноногую брюнетку бабушкой, сама же Слава радуется своему новому статусу и считает, что будет «офигенской бабулитой».
Ранее 5-tv.ru писал, как внук Славы чуть не умер при родах.