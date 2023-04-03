Зеленский прокомментировал убийство военкора Татарского

Зеленский заявил, что его не волнует убийство Владлена Татарского в Санкт-Петербурге

Фото: ВКонтакте / Владлен Татарский

НАК обвинил в причастности к гибели российского журналиста украинские спецслужбы.

Президента Украины Владимира Зеленского не волнует гибель российского военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин. — Прим. ред.). Об этом глава Незалежной заявил журналистам во время поездки в Черниговскую область.

«Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране», — передает слова Зеленского «Укринформ».

Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее назвал убийство Татарского терактом, организованным спецслужбами Украины с привлечением агентов из так называемого Фонда борьбы с коррупцией Навального*.

В этот же день задержанная по подозрению в причастности к убийству военкора 26-летняя петербурженка Дарья Трепова дала признательные показания.

Владлен Татарский погиб вечером 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Предварительно, взрывчатка находилась в подаренной ему на творческом вечере статуэтке.

Ранения получили более 30 находившихся в заведении человек, из них восемь пребывают в тяжелом состоянии. Подозреваемую в причастности к произошедшему Трепову правоохранители спустя около суток задержали на съемной квартире в Выборгском районе города, где она скрывалась от правосудия, намереваясь впоследствии улететь за границу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как убийство военкора Владлена Татарского прокомментировали в Кремле.

* — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.