Американский полковник высмеял план США по нападению на Россию через Аляску

София Шафиуллина 35

Риттер назвал невозможным сценарий нападения на Россию через Аляску

Американский полковник высмеял план США по нападению на Россию через Аляску

Фото: © РИА Новости / Татьяна Лукьянова

Москва осознает стратегическую значимость Арктики и работает над безопасностью в регионе.

Вашингтон ошибочно полагает, что нападение на Россию с помощью Аляски — хорошая идея. Отставной офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер назвал подобный сценарий невозможным в интервью одному из YouTube-каналов.

Разведчика рассмешило предположение, что США смогут использовать северный штат как плацдарм для развертывая вооруженных сил, направленных на борьбу с Москвой. Он без раздумий заявил, что развитие подобного сценария невозможно.

«Сейчас, когда дела обстоят таким образом, США со стороны Аляски не представляют значимой угрозы для России», — объяснил Риттер.

Экс-разведчик отметил, что для реализации такого плана Вашингтону потребовалось бы восстановить военные объекты на Аляске. Однако, по его словам, военный потенциал Росси на севере превосходит американский. Москва, в отличии от США, понимает стратегическую значимость региона и работает над его безопасностью.

Ранее 5-tv.ru писал, что Риттер раскрыл попытку ВСУ скрыть от США реальное число потерь.

Новости партнеров

Новости СМИ2