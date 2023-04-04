Ярушин назвал поющих под фонограмму артистов роботами: «Вы не видите?»

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Актер активно развивается в музыкальной индустрии и даже провел свой первый сольный концерт с группой МузLoft Band.

Российский актер и певец Стас Ярушин заявил, что сейчас на российской эстраде становиться все больше поющих роботов. Своим мнением он поделился на музыкальной премии будущего «Нового радио».

Артист считает, что роботы могут заменить артистов. Точнее, уже заменили. Свою язвительную шутку шоумен кинул в адрес своих некоторых коллег по цеху, которые пользуются фонограммой и музыкальными редакторами из-за отсутствия голоса.

«Сейчас уже знаете, сколько роботов поет. Вы не видите? Они петь не умеют, но выходят и поют эти люди. Мне кажется, что это роботы», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стас Ярушин не считает певцами людей, которые выступают под фонограмму.