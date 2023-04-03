Снова стало плохо: как директор МакSим объяснил ее состояние на концерте в Твери

Директор МакSим заявил, что певица реабилитируется и чувствует себя хорошо

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Поклонники крайне обеспокоены состоянием артистки — в последнее время она стала часто выходить на сцену в плохом самочувствии. В чем причина?

Концертный директор МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова. — Прим. ред.) прокомментировал состояние певицы после недавнего концерта в Твери. Обеспокоенные поклонники поделились видео в соцсетях, призывая остановить издевательства над артисткой.

МакSим снова стало плохо на сцене, но в этот раз она закончила выступление и исполнила все песни. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru ее директор Павел Назаров сообщил, что артистка восстанавливается и реабилитируется.

«Состояние хорошее», — отметил он.

Фото, видео; www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; ВКонтакте / v.v_titova; 5-tv.ru

В то же время администратор фан-клуба МакSим в Твери Виктория Титова рассказала 5-tv.ru, как прошел концерт. По ее словам, певице было тяжело стоять на сцене и петь, что было заметно с самого начала шоу.

«Путалась в нотах, путала слова песни, не попадала в ноты, движения были очень непонятны. Ей тяжело двигаться на сцене, тяжело петь», — рассказала Виктория Титова.

Из всех версий поклонники склоняются к тому, что Марина Абросимова страдает от последствий коронавируса. Возможную беременность члены фан-клуба отрицают, аргументируя это тем, что гастрольный тур певицы запланирован аж до лета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что директор МакSим отчитал фанатов за требования перенести ее гастрольный тур. Поклонники обеспокоены состоянием артистки и переживают за ее здоровье.