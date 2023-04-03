Врач рассказал о самых распространенных психологических проблемах у подростков

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По словам специалиста Вадима Гагина, случаи проявления таких болезней заметно участились за последние 50 лет.

Одними из наиболее распространенных проблем, которым подвержено современное поколение, считаются селфхарм (целенаправленное причинение вреда себе без суицидальных намерений. — Прим. ред.), анорексия и синдром упущенной выгоды. Соответствующее заявление в интервью Газете.ру сделал Вадим Гагин — врач-психиатр психиатрического отделения института мозга человека РАН.

По словам эксперта, подобные проблемы были в обществе и 50 лет назад. Однако сейчас врачи сталкиваются с ними гораздо чаще. Как правило, врачебная помощь требуется преимущественно подросткам.

В сложившейся ситуации врач винит доступность информации, которая может повлиять на психику молодых людей. В качестве примера он приводит анорексию, популярную в некоторых субкультурах.

«Синдром упущенной выгоды — тоже новая проблема. На эмоциональном уровне — это тревога из-за риска отстать в чем-то от остальных или, наоборот, стремление получить выгоду, которую не получают другие», — уверен Гагин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что час смеха может помочь сжечь до 350 килокалорий. Дело в том, что у человека меняется тип дыхания, поэтому кислородный обмен в мозге, органах и тканях повышается.