«Больной человек»: Салтыкова набросилась на хирурга за разоблачение ее операций

Ирина Салтыкова выругалась на врача, который заподозрил ее в пластике лица

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Эксперт с 24-летним стажем работы предположил, что певица делала подтяжку лица, меняла форму век и разрез глаз.

Певица Ирина Салтыкова публично набросилась с оскорблениями на пластического хирурга, который уличил ее в операциях на лице. В эфире одного из федеральных каналов эксперт с 24-летним стажем работы предположил, что 56-летняя Салтыкова меняла форму век, разрез глаз и делала подтяжку лица.

«Ты совсем чокнулся? Ты совсем ку-ку? Найди шрам, иди сюда!» — резко отреагировала артистка.

В ответ на предложение певицы хирург осмотрел ее лицо и голову, подчеркнув, что за ухом, действительно, есть небольшой рубец, доказывающий хирургическое вмешательство.

«Ты больной человек, идиот какой-то! Ненормальный вообще!» — продолжала возмущаться Салтыкова.

Ранее артистка уже публично грубила журналистке, когда та задала ей вопрос о разводе с бывшим мужем.

«Тебе какая разница, что у меня произошло? С каким по счету мужем, первым, вторым или третьим?» — резко ответила на вопрос Салтыкова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что историк моды Васильев раскритиковал наряд Салтыковой.