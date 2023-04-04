Лолита призналась, что всегда упоминает авторов своих песен: «Я их уважаю»

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При этом некоторые певцы даже не упоминают в титрах создателей своих композиций, отметила звезда.

Лолита Милявская призналась, что всегда благодарит авторов своих песен. Об этом она рассказала на музыкальной премии «Нового радио».

Певица отметила, что всегда титрует и упоминает создателей своих композиций. Когда артистка покупает новые тексты, она всегда оставляет авторам право на их публичное исполнение. К тому же создатели ее произведений получают дополнительный процент за их трансляции.

«Я уважаю авторов и прекрасно понимаю, что он один раз продал песню, а завтра ему не на что будет жить», — рассказывает Лолита.

Ранее, писал 5-tv.ru, создатель конкурса «Автора!» Матвиенко сказал, что авторы песен нередко сталкиваются с пренебрежительным отношением в музыкальной индустрии, а все лавры достаются исполнителям.