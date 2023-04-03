«Чистый самопиар»: политолог объяснил частые визиты политиков стран ЕС в Киев

Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; ВКонтакте / Иван Мезюхо; 5-tv.ru

На днях в гости к Владимиру Зеленскому приехали на «поезде дружбы» сразу три европейских премьер-министра. Цель визита осталась невыясненной.

Лидеры небольших европейских государств регулярными визитами в Киев, как правило, преследуют личные пиар-цели, это не влечет за собой конкретных действий. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Иван Мезюхо.

Так он объяснил прибытие на днях в столицу Украины сразу трех высокопоставленных политиков ЕС: премьер-министров Словакии Эдуарда Хегера, Словении Роберта Голоба и Хорватии Андрея Пленковича.

«Эти „поезда дружбы“ в Киев не несут в себе какого-то экономического толка за исключением пиар-поездок и публичного выражения солидарности с нацистским режимом на Украине. Лидеры стран, которые приезжают в Киев, занимаются самопиаром, причем их визиты не приносят желаемых электоральных очков, потому что на родине этих политиков подобные вояжи стали чем-то обыденным, чем-то, что нельзя назвать, экстраординарным событием», — отметил Мезюхо.

Он добавил, что, если бы вслед за визитами иностранных политиков на Украину поступала очередная партия оружия, наемников, амуниции, денег или боеприпасов, то тогда можно было бы говорить о том, что эти поездки были полезны для режима Владимира Зеленского в плане обеспечения военной и финансовой помощи. Однако этого не происходит, так как высокопоставленные гости преследуют сугубо личные цели.

«Например, Майя Санду периодически приезжает в Киев, Бучу. В ее стране, в Молдавии, не заканчиваются протестные акции, но она игнорирует внутриполитическую повестку, не отвечает на запросы недовольных граждан, а вместо этого едет на Украину. В ходе своего последнего визита толкала речь на английском языке, даже не по-русски. Смешно было за этим наблюдать, когда офицеры украинской армии не понимали, о чем говорит лидер постсоветского государства», — заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киев неожиданно прибыл вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.