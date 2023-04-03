Ваня Дмитриенко: первые бриллианты мне подарил Лепс

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Семнадцатилетний певец пользуется особой любовью среди звезд отечественного шоу-бизнеса.

Ваня Дмитриенко получил свои первые бриллианты в качестве подарка на день рождения от Григория Лепса. Об этом юный музыкант рассказал на музыкальной премии «Нового радио».

По словам 17-летнего певца, у него давно есть два прокола в ухе и он постоянно носил сережки, однако Григорий Лепс не оценил бижутерию юного музыканта.

«Что за г***о у тебя в ушах? Я подарю тебе нормальную сережку на день рождения», — пообещал 60-летний певец.

Исполнитель трека «Рюмка водки на столе» сдержал свое обещание и на 17-летие Вани Дмитриенко подарил бриллиант, который насчитывает 2,5 карата. Юный певец был шокирован подарком, ведь это его первое столь солидное украшение. Интересно, а какой подарок ожидать от Григория Лепса на совершеннолетие Вани, которое пройдет осенью этого года?

Ранее 5-tv.ru писал, как Филипп Киркоров подарил Ване Дмитриенко кулон из Диснейленда.