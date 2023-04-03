Без сахара? Как производители скрывают информацию о составе в продуктах

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Россиян предупреждают, что не все производители добросовестно относятся к указанию состава товара. Зачастую они жульничают с надписями: «Без сахара» и «Здоровое питание». Как не попасться на уловки?

В России вскрыли схему обмана покупателей. Многие продукты, помеченные на полках как «Здоровое питание», оказались вовсе не полезными. Зачастую это всего лишь маркетинговый ход. Если на упаковке написано: «Без сахара», не значит, что его там нет. Касается это даже подсластителей. Иногда слова на этикетках настолько непонятные, что только эксперту под силу в них разобраться. Как же покупателю узнать реальный состав продукта, разбирался корреспондент «Известий» Олег Барышев.

Сыну Милены Белой Диме поставили диабет, теперь каждый продукт на их столе под строгим контролем. Особенно, это касается сладкого, сейчас это жизненно важно.

«Прибегали к тем рекомендациям врачей, которые советовали подсластители, тех употребляемых подсластителей в рационе крайне мало», — рассказала женщина.

Милена подбирает рацион, пользуясь советами врачей, но это не просто. Говорит, что определить реальное количество сахара в продуктах становится все сложнее.

«Производители нашли огромное количество способов, как замаскировать сахар в составе своего продукта. Прилавки магазинов стали галерей маркетинговых уловок, от которых не застрахован даже самый въедливый покупатель», — поделился корреспондент.

Гидролизованный кукурузный крахмал, нектар агавы, сгущенный сок тростника — мало знакомые названия подсластителей в составе — по-сути, означают сахар. Хотя на упаковке написано, что его здесь нет.

«Производители продуктов злоупотребляют это надписью, потому что, если написано: «Без сахара», это все равно является обманом потребителя. Потому что разрешенная надпись: «Без добавления сахара», — отметил президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.

Выходит, сахар производитель, действительно, не добавлял, но он есть в подсластителях, которые благодаря маркетологам покупатели теперь воспринимают, как нечто абсолютно безвредное. Подсластители, как и сахарозаменители бывают натуральными и искусственными. Последние зачастую могут оказывать канцерогенное действие.

«Искусственные сахарозаменители, подсластители — это, действительно, химически синтезированные препараты, имеют категорию Е-добавок: это не про здоровье», — пояснила диетолог и нутрициолог Ольга Дергачева.

Кондитер Дарья Зеленова старается, чтобы ее десерты были максимально полезными, но при этом без ущерба для вкуса. Поэтому в своей работе использует натуральные сахарозаменители.

«Сахароземенители, которые сейчас новые у нас, которые сейчас набирают популярность, — это элитрит, в основном, это сироп топенамбура, это кокосовый сахар, они, наоборот, полезные. В них содержится много макроэелементов, элитрит например, это чистый прибиотик, который рекомендуют специалисты для диабетиков», — объяснила кондитер-эксперт Дарья Зеленова.

Но, по словам экспертов, натуральные ингредиенты дороже синтетических. И среди производителей есть те, кто жульничает и пытается сэкономить на здоровье своих покупателей.

«Сахар природный, он стоит гораздо дороже, чем сахар внесенный, поэтому всегда существует соблазн заработать дополнительные деньги. Не одна экспертиза эти изменения не покажет», — заявил координатор Федерального проекта «За честные продукты» Александр Бражко.

А пока рискует покупатель. В погоне за правильным питанием важно помнить — если на упаковке написано: «Без сахара», это не значит, что там его нет.