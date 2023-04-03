Новые меры поддержки распространят на военнослужащих и семьи погибших в СВО

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Кто конкретно сможет получать дополнительную помощь от государства? И о каких видах поддержки идет речь?

Военных и семьи погибших бойцов дополнительно поддержат на средства из нового государственного фонда. Указ о его создании подписал президент РФ Владимир Путин.

Фонд получил название «Защитники Отечества», его филиалы появятся во всех регионах страны. Помощь будет оказываться адресно ветеранам и тем, кто не дождался близких из зоны боевых действий.

Среди мер поддержки — медицинская и социальная реабилитация, обеспечение лекарствами, а также санаторно-курортное лечение и восстановление. Также фонд будет содействовать в переобучении и трудоустройстве ветеранов.