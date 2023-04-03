Трещины в домах: жители Камчатки показали кадры последствий мощного землетрясения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gene Blevins; 5-tv.ru

Подземные толчки застали жителей региона врасплох. Дети прятались в школах под партами, люди спешно выбегали на открытые площадки. Как сейчас выглядит Петропавловск-Камчатский?

Жители Камчатского края делятся в соцсетях кадрами последствий мощного землетрясения, которое произошло в регионе. На стенах домов образовались трещины и обвалилась штукатурка. По данным МЧС, никто не пострадал. По словам сейсмологов, магнитуда для Камчатки была умеренной — 6,9. Дома выдержали такое испытание. Корреспондент «Известий» Анастасия Островская расскажет все последние подробности.

Первый толчок буквально застал врасплох. Люди не сразу поняли, что происходит: задрожали стены, ходуном заходил пол. Второй толчок был заметно сильнее — он последовал уже через 15 секунд. Афтершоки ощущались еще минуту, которая на адреналиновом стрессе показалась невероятно долгой.

Все случилось в 15:15 по камчатскому времени — это самый разгар дня. Дети в школе прятались под парты и занимали места в дверных проемах. Камчатка — сейсмоопасный район и здесь знают, как себя вести при подземных ударах.

Эпицентр землетрясения находился в море всего в 48 километрах от Петропавловска-Камчатского — крупнейшего города полуострова. Подземные толчки случились на глубине почти 100 метров. Сначала ученые оценили магнитуду в 5,7, но потом сразу же повысили классификацию разрушительной силы до 6,9. Это всего на единицу меньше катастрофического сирийско-турецкого землетрясения.

«Ощущения в городе пять-шесть баллов. Ну может, где-то до шести баллов дотянем, когда проведем все опросы. Такие ощущения не испытывали жители Петропавловска-Камчатского с 1997 года — с Кроноцкого землетрясения. Поэтому, конечно, немножечко от них отвыкли», — сказал директор Камчатского филиала геофизической службы РАН Данила Чебров.

О жертвах и пострадавших на Камчатке сообщений нет. В результате землетрясения случилась авария на Мутновской геотермальной станции — там остановился один из турбогенераторов. Несколько микрорайонов Петропавловска были обесточены, включая детские сады школы и больницы.

«Вместе с тем имеется информация о повреждении нескольких зданий. Осмотр продолжается», — сказал врио начальника МЧС России по Камчатскому краю Юрий Карташев.

Пострадала и жилая инфраструктура — по фасадам зданий пошли трещины. Кое-где лопнули стекла на окнах. С крыш Петропавловска от каждого толчка вниз летели куски льда вместе с кирпичами. Очевидно, у этой многоэтажки пострадала и сама крыша, можно заметить осколки бетонной конструкции.

В панике люди выбегали на улицу. Некоторые до сих пор продолжают находиться в скверах и парках, на открытых площадях — они просто боятся возвращаться домой.

«Мы пережили такой стресс, что я говорить не могу», — призналась пенсионерка.

«У меня было все приготовлено. У меня был рюкзачок после ситуации в Турции. Я его схватила. А когда все успокоилось, выбежала», — рассказала другая жительница Петропавловска-Камчатского.

«Первым делом я забрала кота и выбежала на улицу. Я была дома. Было очень страшно первый раз, довольно долго трясло», — рассказала еще одна женщина.

Управляющая магазином Татьяна находилась в подсобном помещении магазина, когда услышала грохот и почувствовала дрожь. Сейчас нужно наводить порядок и подсчитывать убытки, но от страха до сих пор не может собраться.

«Честно, руки трясутся не только у меня, но и у всего коллектива. Есть люди, которые недавно появились у нас на Камчатке, а я-то уже давно живу. Но, в общем-то, было страшно. Страшно еще от того, что у нас здание такое — оно все трещало», — сказала жительница Камчатки Татьяна Барсовкина.

В соседнем магазине бытовой техники обвалился потолок. Ущерб здесь уже предварительно посчитали — сотни тысяч рублей.

«Повреждений много. Сейчас проводим оценку. Обвалился потолок, оценку повреждений здания проводим, оценку повреждений товара. Будем собирать товар и увозить в уценку», — рассказал директор сети магазинов бытовой техники Владимир Федоров.

В мессенджерах сейчас распространяется информация о возможном повторном землетрясении. Официально сейсмологи ее не подтверждают. Власти просят людей не поддаваться панике и сосредоточится на устранении последствий.