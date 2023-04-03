Кружева или мультяшные принты: что о девушке говорит ее нижнее белье

Французский эксперт: по нижнему белью девушки можно узнать о ее характере

Фото: www.globallookpress.com / JONATHAN FORD

С помощью простого наблюдения получится запросто отличить соблазнительницу от любительницы спорта.

Нижнее белье может многое рассказать о характере девушки, поделился с изданием «Страсти» эксперт французского бренда.

Леди, которые предпочитают хлопковые комплекты из трусиков-брифов или трусиков-шортиков, а также бесшовные топы и бюстгальтеры без косточек с широкими лямками, являются независимыми и искренними людьми. Кроме того, они зачастую не отдают предпочтение лишь одному цвету. В их гардеробе есть разнообразные серые, черные и бежевые оттенки. Также они не стесняются пастельных тонов или мультяшных принтов. Нередко в их шкафу можно встретить веселый рисунок в горошек.

«Она покупает белье для себя и ее в меньшей степени интересует мнение окружающих. Мужчин она соблазняет своими умом и харизмой, а не внешностью», — уверен эксперт.

Девушки-соблазнительницы часто покупают бюстгальтеры с пуш-апом и трусики-стринги. Также они любят глубокие вырезы, кружева, полупрозрачные ткани и чулки. Подобное белье лишь подчеркнет привлекательность ее тела. Однако специалист предупреждает, что такие комплекты могут покупать неуверенные в себе девушки.

«От такой двойной игры и вынужденного притворства наша героиня может испытывать разочарование, дискомфорт и усталость», — считает специалист.

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А вот любительницы активного образа жизни, наоборот, любят комфортные трусики из микрофибры или хлопка, а также топы без косточек. Однако в качестве исключения она может надеть красивое нижнее белье, чтобы расслабиться и перестать ждать новых жизненных трудностей.

«Замедлиться ей поможет день в спа, арома-масла, красивое нижнее белье, в котором можно понежиться и почувствовать себя роскошной красоткой, неспешное утро с чашечкой кофе в шелковом халатике. Такая атмосфера расслабит и тело, и дух, и поможет сделать передышку перед новыми свершениями», — уверен эксперт.

Между тем настоящие «Мисс Совершенство» предпочитают утягивающее и корректирующее белье. Однако важно помнить, что, пытаясь достичь идеала, можно запросто потерять себя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что популярная телеведущая Елена Летучая продемонстрировала свое тело. На фотографии девушка позирует в черном кружевном белье.