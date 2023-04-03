«Я принесла»: что сказала Дарья Трепова на первом допросе в МВД РФ

Дарья Трепова дала первые пояснения в МВД РФ по факту задержания и убийства Татарского

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; МВД России; 5-tv.ru

По версии следствия, девушка имеет непосредственное отношение к взрыву в петербургском кафе, где погиб военкор и пострадали более 30 человек.

Подозреваемая Дарья Трепова дала первые правоохранителям по факту своего задержания в рамках расследования убийства военкора Владлена Татарского в петербургском кафе 2 апреля. Кадры допроса публикует МВД РФ.

На вопрос о причинах задержания девушка пояснила, что это связано с ее пребыванием на месте трагедии, однако призналась, что именно она принесла взорвавшуюся впоследствии статуэтку. О том, кто ее попросил принести опасный подарок, обещала рассказать попозже.