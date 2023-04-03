«Такой правильный»: певица Азиза заявила, что не против измены мужа-итальянца
Звезда 90-х Азиза благословила мужа на измену
Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya
При этом супруг исполнительницы отказывается заводить роман на стороне.
Популярная в 90-х годах певица Азиза в интервью dni.ru призналась, что не возражает против измены своего мужа. Ресторатор Алессандро Лортэ (настоящее имя — Александр Соколов. — Прим. ред.) сейчас проживает в другой стране и не может находиться рядом с возлюбленной.
По словам исполнительницы, долгое воздержание негативно сказывается на мужском здоровье. Кроме того, из-за длительного отсутствия секса муж будет хуже соображать. Азиза добавила, что совсем не против гарема. Она даже могла бы стать старшей женой.
«Он такой весь правильный. Он жалуется, что у него болит голова, а я знаю, что болит именно потому, что нет секса», — заявила Азиза.
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Певица хочет, чтобы муж в ближайшее время приехал к ней из Италии в Сергиев Посад на день рождения, который она намерена отпраздновать 10 апреля. Тот согласился проделать этот путь на машине. Ресторатор не готов лететь на самолете, потому что так гораздо дольше и дороже.
Азиза также добавила, что сама не намерена переезжать в Италию. По ее словам, это становилось причиной для ссор внутри семьи. Исполнительница даже готова развестись с супругом и сохранить дружбу. Без мужского внимания в России она не останется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 57-летняя певица Азиза впервые вышла замуж. Ее муж моложе исполнительницы почти на 20 лет.