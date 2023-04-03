Самое сложное было целоваться с ним: Лолита о работе с Золотовицким

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Артисты вместе работали в сериале Федора Бондарчука «Актрисы». Это первая драматическая актерская роль для Лолиты.

Игорь Золотовицкий смущался в сцене с поцелуем с Лолитой, а между дублями звонил своей жене. Об этом певица рассказала на музыкальной премии «Нового радио».

Артисты сыграли романтические отношения в новом сериале Федора Бондарчука «Актрисы», премьера которого состоялась 30 марта 2023 года. По признанию самой Лолиты, поцелуй с Игорем Золотовицким был сценическим, в нем не использовались те техники, к которым люди прибегают в реальной жизни. Тем не менее актер постоянно звонил своей супруге.

«Дома у Золотовицкого отключили газ. И я думала, какая его жена счастливая. Она набирала его, а он ее. И Золотовицкий рассказывал супруге, на какую кнопку нажать. А я смотрела и думала: «Когда у меня отключается, я сама нажимаю на все эти кнопки. И никто мне не может помочь. Даже если у меня в жизни период с мужиком, я ему все объясняю», — рассуждает Лолита.

По признанию певицы, она знакома с Игорем Золотовицким больше 20 лет, еще с момента существования дуэта «Академия», когда она жила со своим третьим мужем Александром Цекало в коммунальной квартире.

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