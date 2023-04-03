Опубликованы кадры задержания подозреваемой Дарьи Треповой в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin; 5-tv.ru

После взрыва в кафе, где погиб Татарский, девушка сменила имидж и попыталась скрыться.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры задержания Дарьи Треповой, подозреваемой во взрыве в кафе Петербурга. На фото видно, что девушка сменила имидж и обрезала длинные волосы под каре.

Подозреваемую удалось задержать на съемной квартире на севере Северной столицы. Известно, что сотрудники СК РФ устанавливают мотивы совершенного преступления. Как сообщили ведомстве, следствие решит вопрос об избрании Треповой меры пресечения.

Подозреваемая во взрыве в кафе Санкт-Петербурга задержана. Фото: 5-tv.ru

Дарью Трепову подозревают в организации взрыва, произошедшего 2 апреля в кафе на Университетской набережной. В результате инцидента погиб военкор Владлен Татарский, который проводил в заведении творческий вечер.

По предварительной информации, взрывчатка находилась в статуэтке, которая была подарена журналисту. После взрыва подозреваемая покинула кафе. Как стало известно, у девушки на руках был билет на самолет из Пулково, но на рейс Трепова так и не зарегистрировалась.

Ранее 5-tv.ru публиковал полный список пострадавших при взрыве в кафе Петербурга.