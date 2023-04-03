«Правдой защищал Родину»: Беглов выразил соболезнования родным Татарского

Беглов назвал взрыв в кафе Петербурга «бесчеловечным и чудовищным» преступлением

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin

По мнению главы города, преступники пытаются посеять страх в обществе, но ничего не добьются.

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям в связи с гибелью военкора Владлена Татарского во время взрыва в кафе. Свои соболезнования он выразил в личном Telegram-канале.

По его словам, в родном городе произошла настоящая трагедия, в результате которой ушел из жизни мужественный и сильный патриот Татарский.

«Мы знали его как глубокого и яркого журналиста. Его оружием стало слово. Правдой он защищал Родину», — написал Беглов.

Также он добавил, что ужасное происшествие случилось накануне годовщины теракта в метро Санкт-Петербурга.

«И тогда, и сейчас преступники пытались посеять страх в нашем обществе. Но они ничего не добьются! Россия — страна сильных людей», — заключил губернатор.

Глава города также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления, а русскому народу ответить врагу своим единством.

Вчера, 2 апреля, в кафе на Университетской набережной Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Известно, что он проводил в заведении творческий вечер.

В городские стационары поступил 31 пациент, девять человек были отпущены на амбулаторное лечение. В больницах восемь человек остаются в тяжелом состоянии, остальные — в среднем и удовлетворительном состоянии.

По последним данным, взрывчатка, возможно, находилась в статуэтке, которая была подарена Татарскому. Мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила.

Ранее 5-tv.ru опубликовал полный список пострадавших при взрыве в кафе Петербурга.