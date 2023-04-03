Опубликован полный список пострадавших при взрыве в кафе Петербурга
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin
Девять человек были отпущены домой на амбулаторное лечение. Еще восемь находятся в тяжелом состоянии.
Стали известны имена пострадавших в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в центре Петербурга. Об этом сообщил Комздрав.
Согласно данным на 10:00, после взрыва в заведении в городские стационары поступил 31 пациент, девять человек были отпущены на амбулаторное лечение. В больницах восемь человек остаются в тяжелом состоянии, остальные — в среднем и удовлетворительном состоянии.
Среди пострадавших:
Колодкина К., 1992 г. р. — состояние тяжелое, ожоги различной степени.
Тельных Е., 1982 г. р. — состояние средней тяжести, осколочные ранения.
Бурдань Е., 1979 г. р. — состояние средней тяжести, осколочные ранения.
Гасенко В., 2004 г. р. — состояние тяжелое, в операционной.
Крылов В., 2002 г. р. — состояние средней тяжести, осколочные ранения.
Вологин Е., 1968 г. р. — состояние средней тяжести, осколочные ранения.
Сальен Г., 1955 г. р. — состояние тяжелое, в реанимации.
Станкевич В., 1951 г. р. — состояние удовлетворительное, отпущен домой.
Гусев Ю., 1963 г. р. — состояние тяжелое, в реанимации.
Струков Р., 1978 г. р. — состояние тяжелое, в реанимации.
Рычков М., 1971 г. р. — состояние тяжелое, в реанимации
Джикаева М., 1987 г. р. — состояние тяжелое, в реанимации
Желиховский О., 2003 г. р. — состояние удовлетворительное, амбулаторное лечение.
Леушин В., 1990 г. р. — состояние удовлетворительное, амбулаторное лечение.
Чаулин С., 1958 г. р. — состояние удовлетворительное, в отделении сочетанной травмы.
Мусидрай А., 1980 г. р. — состояние удовлетворительное, амбулаторное лечение.
Нагорская Ю., 1995 г. р. — состояние удовлетворительное, амбулаторное лечение.
Ибрагимов Р., 1985 г. р. — состояние удовлетворительное, амбулаторное лечение.
Погодин А., 1985 г. р. — состояние удовлетворительное, в отделении сочетанной травмы.
Малафеев С., 1987 г. р. — состояние средней степени тяжести, госпитализирован.
Санков И., 2000 г. р. — состояние удовлетворительное, госпитализирован.
Матвеева Н., 2001 г. р. — состояние удовлетворительное, отпущена.
Сивкова В., 1969 г. р. — состояние тяжелое, госпитализирована в шоковую операционную.
Михайлов Е., 1993 г. р. — состояние тяжелое, в реанимации.
Шеховцова Е., 1969 г. р. — состояние тяжелое, в реанимации.
Любина Т., 1974 г. р. — состояние тяжелое, в отделении офтальмологии.
Варчалова С., 1971 г. р. — состояние средней тяжести, в реанимации.
Милославова Н., 1969 г. р. — состояние средней тяжести, в отделении офтальмологии.
Также среди пострадавших — подросток П., 2008 года рождения в состоянии средней тяжести, помещен в травматологическое отделение.
В настоящее время на месте взрыва все еще работает полиция, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Вчера, 2 апреля, в кафе на Университетской набережной Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Известно, что он проводил в заведении творческий вечер.
По последним данным, взрывчатка, возможно, находилась в статуэтке, которая была подарена Татарскому. Мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что подозреваемая в причастности к взрыву на Университетской набережной Дарья Трепова задержана.