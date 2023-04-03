Фото, видео: © РИА Новости; Следственный Комитет РФ; 5-tv.ru

По версии следствия, она причастна ко взрыву в кафе Петербурга, где погиб Владлен Татарский.

В СК РФ заявили о задержании подозреваемой Дарьи Треповой. По версии следствия, она причастна ко взрыву в кафе Петербурга, где погиб Владлен Татарский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трепова была объявлена в федеральный розыск. Предварительно известно, что 26-летняя петербурженка была среди гостей на творческом вечере военкора. Незадолго до взрыва она арендовала квартиру в пяти минутах от ресторана на Университетской набережной, где все произошло. Кроме того, на руках у девушки был билет на самолет из Пулково, который правоохранители обнаружили в ходе обыска по месту ее официального проживания. Однако на рейс Трепова так и не зарегистрировалась.

При взрыве в кафе Петербурга погиб военкор Владлен Татарский: главное

Взрыв в петербургском кафе произошел накануне вечером 2 апреля. В помещении находилось около сотни человек. Ранения получили более 30, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии. Также среди госпитализированных двое детей. Владлен Татарский погиб на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.