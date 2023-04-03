Владлен Татарский: чем был известен погибший военкор из Донбасса

Чем был известен погибший при взрыве в Петербурге военкор Владлен Татарский

Фото: ВКонтакте / Владлен Татарский

Уроженец Донбасса посвятил свою жизнь защите Родины, но трагически погиб в мирном Санкт-Петербурге.

Военный корреспондент Максим Фомин, больше известный под рабочим псевдонимом Владлен Татарский, погиб во время взрыва в Санкт-Петербургском кафе. Журналист проводил творческий вечер в заведении на Университетской набережной, но встречу омрачило появление незнакомки с подарком, по одной из версий, начиненным взрывчаткой.

Фомин родился 25 апреля 1982 года в Донецке. Свою жизнь он решил связать с защитой Родины. Так, с 2014 года служил в Донецком ополчении, воевал в батальоне «Восток», вел корреспондентскую деятельность с фронта и почти каждый день освещал события в зоне проведения спецоперации.

Татарский был известен благодаря своим репортажам с места событий. Его видеоролики под названием «Вечерний Владлен» разлетались по патриотическим пабликам и каналам. За 40 лет жизни он также успел выпустить три книги: «Бег», «Война» и «Медитация».

Вчера, 2 апреля, в 17:00 в Северной столице началась встреча с военкором. В 19:26 МВД РФ сообщило о гибели Владлена Татарского. В результате взрыва помещение ресторана было полностью разрушено. Пострадали 30 человек. По данным городского комитета здравоохранения, состояние восьми оценивается как тяжелое.

Предположительно, сдетонировало взрывное устройство, которым была начинена статуэтка, подаренная Татарскому одной из посетительниц мероприятия. Девушка успела покинуть заведение до случившегося. На месте продолжают работать следователи и криминалисты. СК возбудил уголовное дело. МВД РФ объявило в розыск подозреваемую — ей является 26-летняя местная жительница Дарья Трепова. В настоящее время девушка задержана.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что убийство Татарского было организовано украинскими спецслужбами. Ими была привлечена агентура, сотрудничавшая с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального (ФБК)*. К слову, задержанная Дарья Трепова была его активной сторонницей.

Ранее 5-tv.ru писал, что выживший очевидец взрыва предположил, что девушка, подарившая статуэтку Татарскому, была с ним знакома.

* — Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021