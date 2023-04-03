Путин подписал указ о создании госфонда поддержки участников СВО

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Учредителем такого фонда является правительство Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в России нового фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса и семей погибших бойцов под названием «Защитники Отечества». Об этом говорится в документе на интернет-портале правовой информации.

Известно, что председателем набсовета госфонда назначен первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, председателем — Анна Цивилева, до этого с 2018 году возглавлявшая Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.

Главная цель «Защитников Отечества» — персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, а также содействие в получении для них всех льгот. Также в фонде помогут трудоустроить и получить образование.

Еще в феврале в ходе послания Федеральному собранию российский лидер предложил организовать такой государственный фонд помощи семьям участников СВО. Тогда он заявил, что инициатива будет координировать обеспечение социальной медицинской и психологической поддержки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как участники СВО получат земельные участки в Крыму уже в апреле.