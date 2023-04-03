Стала известна личность пострадавшего при взрыве автомобиля в Мелитополе

Во время взрыва автомобиля в Мелитополе пострадал глава администрации Акимовки

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Медики опасаются за его жизнь.

При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал глава администрации поселка городского типа Акимовка Максим Зурбаев. Об этом сообщает администрация города Telegram-канале.

«Его состояние оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром 3 апреля на улице Богдана Хмельницкого. На месте до сих пор работают экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля прошлого года. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов жилых кварталов со стороны украинских войск.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Мелитополе взорвался автомобиль.