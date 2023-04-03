Во Франции заявили об унижении министра, желавшего обрушить российскую экономику

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Поводом для таких рассуждений стало решение ОПЕК+.

Решение ОПЕК+ снизить добычу нефти оказалось «новой пощечиной» для министра экономики и финансов Франции Бруно Ле Мере. Об этом сообщил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем Twitter-аккаунте.

«Бруно Ле Мэр, который должен был „обрушить российскую экономику“, получил новую пощечину!» — заявил политик.

Такое мнение он выразил в связи с тем, что РФ, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия, Ирак и Алжир объявляют о скоординированном сокращении добычи нефти.

До этого было объявлено, что часть стран ОПЕК+ добровольно планируют сократить добычу нефти с мая по конец 2023 года. Это делается для поддержания стабильности рынка.

В ноябре 2022 года странами ОПЕК+ уже произошло сокращение добычи нефти. Тогда говорилось, что количество добываемого жидкого золота в сутки уменьшат на два миллиона баррелей. Поддержали данное решение все страны-участники.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Россия и часть стран ОПЕК+ объявили о сокращении добычи нефти до конца 2023 года.