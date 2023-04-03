«Ела за двоих»: Наталия Антонова рассказала, как чуть не разрушила свою карьеру

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Артистка призналась, что муж смог дать ей настоящий «пинок», чтобы привести в чувства.

Российская актриса Наталия Антонова рассказала, что могла остаться без своей карьеры, если бы не настойчивые просьбы мужа взять себя в руки. По ее словам, за третью беременность она набрала целых 30 килограммов. Тогда звезда уже и не надеялась вернуться в профессию.

«Мне все казалось гармоничным: отменный аппетит, я же беременна, значит, как говорят, „ела за двоих“. Признаюсь, я не ела, я жрала за двоих, потом еще раз за двоих и результат 87 килограммов», — поделилась артистка. Ее цитирует Газета.ру.

К лишнему весу прибавились одышка и тахикардия. О том, чтобы в таком состоянии возвращаться на большой экран — не могло быть и речи. Но на помощь Антоновой пришел любимый муж Николай Семенов. По словам знаменитости, он буквально силой заставил ее похудеть и вспомнить, как это здорово — быть актрисой.

Да, было крайне сложно и обидно слышать от близкого человека некоторые слова, но для Наталии это было своеобразным «пинком», который привел ее в чувства.

Сейчас артистке 49 лет и она весит 56 килограммов уже на протяжении 16 лет.

Николай и Наталья поженились в 2005 году. У них двое общих детей — Никита и Максим. От первого брака у актрисы есть 25-летний сын Артем. В 2018 году знаменитость вновь стала матерью, но ребенок родился недоношенным. Он прожил всего два месяца.

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