«Пусть искромсают, лишь бы жил»: подруга Костомарова раскритиковала предложения об эвтаназии

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Женщина сама после автомобильной аварии лишилась ноги и руки.

Пока одни с замиранием сердца ожидали положительных новостей о состоянии здоровья фигуриста Романа Костомарова, нашлись и те, кто в социальной сети предложил родным спортсмена «отпустить» его. На фоне новостей о фигуристе в сети вновь подняли тему запрещенной в нашей стране эвтаназии. Эти советы возмутили подругу фигуриста Елену Волохову. В интервью «МК» она обрушилась с критикой на таких комментаторов.

«Пока работают мозг и внутренние органы, пока организм борется — он жив! И нельзя рассуждать так, — „что его кромсают“. Читаю комментарии и ужасаюсь! Люди, что вы пишете? Да пусть его всего искромсают, лишь бы жил. Все остальное — это уже сила духа. У Ромки она есть, и у него много друзей. Мы всем миром будем помогать ему вставать на ноги, на протезы», — сказала женщина.

Волохова знает, о чем говорит. Она сама после автомобильной аварии лишилась ноги и руки. Поначалу было тяжело осознать случившееся, но она смогла взять себя в руки. Теперь она надевает протезы и прыгает с парашютом, занимается дайвингом, дефилирует по подиуму. Поэтому глубоко убеждена, что и Костомаров сможет справиться с трудностями и будет радоваться жизни.

Женщина дружила с Костомаровым в молодости, они были в одной компании.

Фигуриста госпитализировали в январе с жалобами на слабость и боли в груди. Вскоре он оказался в реанимации с диагностированными сепсисом и пневмонией. Костомарова ввели в кому и подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Ситуация сильно ухудшилась через месяц — спортсмена развилась гангрена, ему ампутировали конечности. Он лишился обеих стоп и кисти правой руки. Также Костомаров перенес два инсульта.

На сегодняшний день начала прослеживаться положительная динамика в состоянии Костомарова, врачи начали его реабилитацию и сообщили о подготовке к протезированию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Костомаров поддерживает связь со знакомыми и друзьями.