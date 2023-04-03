Стало известно о купленном подозреваемой в убийстве военкора Татарского авиабилете

Фото: © РИА Новости

Куда именно она собиралась направиться, пока неизвестно.

Подозреваемая в причастности к убийству военкора Владлена Татарского Дарья Трепова имела на руках билет на самолет из аэропорта Пулково. По данным 78.ru, его обнаружили правоохранители в ходе обыска по месту проживания девушки.

Известно, что улететь подозреваемая должна была в день взрыва, однако в аэропорт так и не приехала. Куда именно она собиралась направиться, пока неизвестно.

Взрыв в заведении в Петербурге прогремел вечером 2 апреля. Мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила. Тогда в кафе проводил творческий вечер военкор Владлен Татарский. Он погиб. 30 человек, по последним данным, пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

«Это провокация»: в США рассказали, кто может стоять за убийством Татарского

Подозреваемую в причастности к убийству журналиста быстро задержали. Выяснилось, что девушка присутствовала на том творческом вечере. Она вошла в заведение с коробкой в руках незадолго до начала мероприятия.

Ранее, писал 5-tv.ru, философ Александр Дугин, чья дочь погибла в результате теракта, прокомментировал гибель Владлена Татарского.