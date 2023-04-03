Водитель грузовика погиб на МКАД, въехав в отбойник

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Из-за аварии движение было затруднено несколько часов.

Смертельное ДТП произошло на МКАД в Москве. На трассе грузовик внезапно потерял управление и на полном ходу врезался в разделительное ограждение.

Машину еще несколько метров протащило по инерции и лишь тогда она остановилась. Водитель погиб до приезда скорой помощи. Груз из фуры рассыпался по дороге.

На протяжении нескольких часов для движения была доступна только половина магистрали.