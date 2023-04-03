Болезнь старшей дочери Бородиной довела телеведущую до паники

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Знаменитость старается сделать все возможное, чтобы уберечь детей от болезней, печалей и неприятностей.

Телеведущая Ксения Бородина сильно переживает из-за болезни старшей дочери Маруси. У 13-летней девочки появилась аллергия, на которую и обратила внимание звездная мама.

В своем блоге она поделилась с подписчиками лечением ребенка, опубликовав соответствующий снимок. Бородина рассказала, что таблетки она купила еще в Дубае. Но сразу предупредила фанатов, что если они помогли ей, это не значит, что помогут и другим. В этом вопросе все-таки лучше проконсультироваться с врачом.

Вместе с тем телеведущая вспомнила, как однажды поделилась названием неотропного препарата. В результате на нее обрушилась критика и недовольства от людей, которым он не помог или даже ухудшил самочувствие.

«Все, что касается таблеток, моих рекомендаций в этом нет. Моей ответственности нет, и в принципе диагнозами не буду делиться, потому что это чревато 33-мя советами. Люди начинают тупо запугивать», — заключила телеведущая.

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