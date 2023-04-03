«Еще чуть и я сдамся»: Кудрявцева ответила на предложение фаната купить у нее трусы

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Она призналась, что подобные просьбы получает регулярно.

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о странной просьбе, которую недавно получила от одного фаната. Он предложил ей за деньги отправить ему трусы. Прежде чем ответить, знаменитость посоветовалась с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, стоит ли начать развивать такой бизнес, пишет 7Дней.ru. Позднее ответ был дан, а саму переписку с поклонником она опубликовала в своем блоге.

«Денис, вы настойчивы. Мне нравится. Еще чуть и я сдамся», — шутливо ответила подписчику Кудрявцева.

Она добавила, что странные сообщения получает регулярно. Порой они ее даже шокируют, но в случае с нижним бельем — уже ничего необычного.

До этого телеведущая посетовала на свою фигуру. Знаменитость старается поддерживать тело в стройности, однако призналась, что так и не вернулась в форму после вторых родов, поэтому часть гардероба висит и ждет своего звездного часа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерину Климову пытались домогаться.