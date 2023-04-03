Четырехлетняя дочь Кудрявцевой посетовала на нехватку времени для игр в куклы

Фото: Instagram* / leratv

Телеведущая показала забавное видео о жизненных тяготах своего ребенка.

Телеведущая Лера Кудрявцева часто делится с поклонниками фото и видео с дочерью Машей. Ее поклонники отмечают — малышка растет раскрепощенной, открытой, самостоятельной и с характером. Новые кадры, которые опубликовала у себя в блоге Кудрявцева, тому подтверждение.

Звездная мама поинтересовалась у наследницы, почему она не играет в куклы. Ответ, кажется, поразил даже телеведущую. Выяснилось, что у Маши в четыре года уже просто не хватает на это времени. Ведь надо сходить на улицу, потом покушать, отдохнуть.

«То спать, то гулять, то кушать. Опять: то спать, то гулять, то кушать. Сама ты знаешь почему», — возмутилась Маша.

Кудрявцева родила девочку в третьем браке с хоккеистом Игорем Макаровым. От второго брака у телеведущей есть сын Жан. После рождения Маши хейтеры обвиняли Кудрявцеву том, что она воспользовалась услугами суррогатной матери, поскольку в ее возрасте родить самостоятельно достаточно сложно. Знаменитость же все отрицает. Она рассказала, что забеременела при помощи ЭКО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем секрет молодости Леры Кудрявцевой.

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