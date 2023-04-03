Число пострадавших при взрыве в петербургском кафе выросло до 30

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Шесть человек обратились за медицинской помощью самостоятельно спустя некоторое время после произошедшего.

Количество пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, который прогремел вечером в минувшее воскресенье, увеличилось до 30 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«24 пострадавших доставлены в медицинские учреждения Санкт-Петербурга с места происшествия. Еще шесть пострадавших обратились за медицинской помощью самостоятельно спустя некоторое время после инцидента», — сказано в сообщении.

Известно, что состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое. Остальные находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Среди пострадавших есть подросток, журналистка Татьяна Любина и организатор «Бессмертного полка» в Таллине Сергей Чаулин.

Взрыв в заведении в Северной столице прогремел вечером 2 апреля. По сведениям 5-tv.ru, мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила. Тогда в кафе проводил творческий вечер военкор Владлен Татарский. Он погиб. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

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Известно, что подозреваемая в причастности к убийству журналиста уже задержана. Ей является Дарья Т. Девушка была на творческом вечере журналиста. Она вошла в заведение с коробкой в руках незадолго до начала мероприятия.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента взрыва в кафе в Петербурге.