В Росгвардии выразили соболезнования в связи с гибелью военкора Татарского

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Буквально на днях у журналиста прошла творческая встреча с росгвардейцами, где он говорил о причинах и о ходе спецоперации в Донбассе.

В Росгвардии выразили соболезнования в связи с гибелью военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) в результате взрыва в кафе Петербурга.

«Максим был настоящим профессионалом своего дела и поистине мужественным человеком, всецело преданным идеалам борьбы за единство и процветание Русского мира. Еще с 2014 года он делал все возможное для защиты интересов нашей страны, постоянно находясь на передовой — сначала с оружием в руках, а затем с важнейшей миссией фронтового корреспондента. Трезвый, компетентный и критический взгляд на события вкупе с личной отвагой и подлинным патриотизмом стали залогом его высокого публичного авторитета, обширной аудитории, признания как в журналистском сообществе, так и среди тех, о ком он писал», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что всего несколько дней назад у Татарского прошла творческая встреча с росгвардейцами, где он говорил о причинах и ходе спецоперации в Донбассе.

В службе выразили соболезнования родным и близким погибшего военкора, пообещав, что ответственные за его убийство понесут заслуженное наказание.

Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля при взрыве в одном из заведений Северной столицы во время своего творческого вечера. По подозрению в организации взрыва разыскивается девушка, которая на встрече подарила Татарскому статуэтку.

Число пострадавших после взрыва возросло до 25 человек, 19 из них госпитализированы. Среди раненых есть несовершеннолетний. Больницы города оказывают всю необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru опубликовал первое видео после взрыва в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский.