Очевидец рассказал о гибели военкора Владлена Татарского

Фото, видео: ВКонтакте / id309198157; 5-tv.ru

Именно военкор Владлен Татарский был целью взрыва по свидетельствам очевидцев.

Очевидец взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге Родион Варежкин в разговоре с 5-tv.ru рассказал, что в руках у военкора Владлена Татарского взорвалась статуэтка, которую ему подарили во время творческого вечера.

«Я в пяти метрах от бомбы. <…> Была встреча с блогером Владленом Татарским… Ну собственно говоря, его убивали… И убили. <…> Это девочка принесла, ему бюст принесла. Она первая и слиняла после взрыва», — сообщил очевидец.

Он добавил, что подаренный «бюст» взорвался буквально в руках у военкора.

Взрыв в одном из заведений северной столицы прогремел 2 апреля. По данным источника 5-tv.ru, предварительно, пострадали 16 человек и один ребенок. На месте работают медицинские работники и сотрудники петербургской полиции.

Ранее 5-tv.ru показывал момент взрыва в кафе Петербурга, где проходил творческий вечер военкора Татарского.