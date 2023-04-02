После взрыва в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский, разыскивают девушку
Дарья Евстрахина 589
Фото: ВКонтакте / id309198157
В ресторане на Университетской набережной произошел взрыв во время творческого вечера Владлена Татарского.
За подрыв ресторана на Университетской набережной в Санкт-Петербурге разыскивается неизвестная девушка, сообщает источник 5-tv.ru. Взрыв в ресторане произошел вечером 2 апреля, предварительно, во время творческого вечера Владлена Татарского. Он погиб, еще 17 человек пострадали, среди них один ребенок.
Предварительно, эта девушка разыскивается за совершение подрыва ресторана.
Правоохранительные органы сообщили, что мощность взрывного устройства составила более 200 грамм тротила.
Информация уточняется.
Ранее 5-tv.ru опубликовал момент взрыва на видео.