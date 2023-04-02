После взрыва в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский, разыскивают девушку

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В ресторане на Университетской набережной произошел взрыв во время творческого вечера Владлена Татарского.

За подрыв ресторана на Университетской набережной в Санкт-Петербурге разыскивается неизвестная девушка, сообщает источник 5-tv.ru. Взрыв в ресторане произошел вечером 2 апреля, предварительно, во время творческого вечера Владлена Татарского. Он погиб, еще 17 человек пострадали, среди них один ребенок.

Предварительно, эта девушка разыскивается за совершение подрыва ресторана. 5-tv.ru

Правоохранительные органы сообщили, что мощность взрывного устройства составила более 200 грамм тротила.

Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru опубликовал момент взрыва на видео.