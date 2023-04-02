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Немецкая индустрия терпит убытки без российских энергоносителей, и ответственность за это ляжет на плечи Вашингтона.

Американский журналист, представивший ранее свое расследование терактов на «Северных потоках», Сеймур Херш, предсказал президенту США Джо Байдену политическую катастрофу после подрывов российского газопровода. Своим мнением Херш поделился в интервью сайту Postil.

Журналист указал на ухудшение экономического положения Германии. По его словам, немецкую индустрию ждет тяжелый год без российского газа.

«Это ляжет на плечи Байдена, и я думаю, что к середине этого года это станет для него политической катастрофой», — заявил Херш.

Американский журналист добавил, что Вашингтон последние десятилетия опасался превращения российских энергоресурсов в оружие политического давления. Кроме того, в Штатах боятся, что ФРГ обретет независимость, а американско-немецкие отношения уже «отравлены» на официальном уровне.

В заключение Херш подчеркнул, что мнение американских разведсообществ о работе Белого дома на самом деле не совпадает с осуществляемой работой резиденции президента. Он объяснил, что западная элита не поддерживает «крики Белого дома» в адрес России и Китая, а также не поощряет преувеличения касательно происходящего в зоне СВО.

Возвращаясь к теме подрыва «Северных потоков», Херш напомнил об участии Норвегии. Он назвал Королевство «маленькой собачкой» Соединенных Штатов.

Взрывы на нитях «Северного потока» произошли в ночь на 26 сентября. Разрушенными оказались участки, расположенные в экономической зоне Дании и Швеции. В сейсмоцентре Швеции заявили, что в районе утечек были зафиксированы два мощных подводных толчка. Служба госбезопасности Швеции подтвердила факт диверсии, сообщив о нахождении взрывчатки на месте ЧП.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказываются принимать любые обвинения.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что тема теракта на «Северных потоках» далеко не закрыта.