Путин назвал сотрудничество РФ и Белоруссии локомотивом интеграции Евразии

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Российский лидер выразил уверенность в будущем Союзного государства.

Президент России Владимир Путин опубликовал поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. В сообщении, размещенном на сайте Кремля, он отметил, что этот праздник символизирует нерушимые узы братской дружбы.

«Благодаря нашим общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве», — заметил российский лидер.

Путин добавил, что в настоящий момент странам удалось обеспечить равенство прав граждан в сферах медицины и образования, социального и пенсионного обеспечения, а также в выборе места жительства и работы. Впереди перед Россией и Белоруссией — реализация программ экономического и научно-технического развития, расширение межпарламентского взаимодействия и кооперация по линии регионов и городов.

«В нынешних непростых условиях мы обеспечиваем надежную безопасность и укрепление оборонного потенциала Союзного государства, эффективно координируем действия на международной арене», — отметил президент РФ.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что две страны вместе преодолеют все трудности и преграды и продолжат работу по наращиванию союзнических связей.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, какого уровня отношений достигли Россия и Белоруссия за годы дружбы.