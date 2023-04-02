Россия и часть стран ОПЕК+ объявили о сокращении добычи нефти до конца 2023 года

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Россия поддержала позицию стран-экспортеров нефти: добыча «черного золота» сократится на полмиллиона баррелей в сутки.

Часть стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ, добровольно сократят добычу нефти с мая по конец 2023 года. Об этом заявили профильные министерства государств.

Так, Саудовская Аравия сообщила о снижении добычи нефти в указанный период на 500 тысяч баррелей в сутки, объяснив это упреждающей мерой для поддержания стабильности рынка.

Схожие заявления сделали в министерствах энергетики Ирака, Кувейта, Омана, Алжира и Казахстана. Общий объем сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ может составить около 1,5 миллиона баррелей в сутки. Решения о снижении производства были приняты накануне заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, назначенного на 3 апреля.

В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак объявил, что Россия также продлевает решение о добровольном сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом сокращение добычи в России началось в марте и должно было продлиться до конца июня.

В заявлении Новака, опубликованном на сайте Правительства РФ, говорится, что решение о сокращении добычи нефти продиктовано периодом высокой волатильности и непредсказуемости на мировом рынке нефти из-за «продолжающегося банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределенности и непредсказуемых и недальновидных решений в энергетической политике».

«В качестве ответственных и превентивных действий Россия реализует добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года от среднего уровня добычи февраля, определенного в соответствии с независимыми источниками», — заявил Новак.

В середине июля прошлого года президент США Джо Байден совершил рабочую поездку в Саудовскую Аравию, которую эксперты назвали провальной и унизительной для американского лидера. В ходе переговоров Байден просил наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда об увеличении добычи нефти. Однако вместо этого саудиты приняли совместное с Россией решение о сокращении добычи «черного золота» в рамках ОПЕК+. После этого американские пользователи сети высмеяли своего лидера, назвав Байдена клоуном и глупцом, который лишь позорит Америку.

Сокращение странами ОПЕК+ добычи нефти произошло в ноябре прошлого года. Перед этим сообщалось, что количество добываемого жидкого золота в сутки уменьшат на два миллиона баррелей. Тогда организация также мотивировала свое решение неопределенностью ситуации в мировой экономике. Все страны-участники поддержали предложение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саудовская Аравия отказалась продавать нефть по навязанной США цене.