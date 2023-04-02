В МИД РФ раскрыли подробности беседы Лаврова и Блинкена о задержании Гершковича

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Госсекретарь США выразил несогласие с действиями российских властей. Как министр иностранных дел отреагировал на его замечания?

В МИД РФ сообщили, что 2 апреля по инициативе американской стороны между главой ведомства Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Энтони Блинкеным состоялись переговоры. Основной их темой стало задержание американского журналиста Эвана Гершковича в России. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале министерства.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что репортер газеты The Wall Street Journal подозревается в шпионаже. В рамках диалога Лавров призвал Блинкина проявить уважение к решению российских властей. По его словам, все действия российской стороны осуществлялись в соответствии с законодательством и международными обязательствами РФ.

«Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску», — написано в заявлении МИД РФ.

В рамках российско-американских телефонных переговоров Лавровым было отмечено, что Гершкович был взят с поличным во время осуществления деятельности по получению секретных данных государственного значения. Американский журналист прикрывался своим рабочим статусом.

«В свете установленных фактов противоправной деятельности гражданина США, о задержании которого американское Посольство в Москве было уведомлено в установленном порядке, его дальнейшую судьбу определит суд», — объяснил глава МИД РФ Блинкену.

Американский госсекретарь, в свою очередь, призвал освободить Гершковича. В своем аккаунте в Twitter он отчитался перед общественностью о состоявшемся телефонном разговоре с российской стороной. В своей публикации он назвал задержание репортера The Wall Street Journal «неприемлемым». Блинкен добавил, что призвал власти России к освобождению еще одного задержанного гражданина США — экс-морского пехотинца, обвиненного в шпионаже в 2020 году, Пола Уилана.

Отмечается, что кроме прочего, в рамках российско-американских переговоров были затронуты некоторые вопросы двустороннего характера. На сайте Госдепа США уточнили — обсуждения коснулись создания условий, которые позволили бы дипломатическим представительствам двух стран продолжать свою работу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста WSJ Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже.