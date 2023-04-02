Силуанов: бюджет РФ получил 2,5 триллиона рублей дополнительных доходов

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Глава Минфина рассказал о состоянии государственного бюджета на конец марта 2023 года.

Российский бюджет на конец марта пополнился дополнительными доходами в размере 2,5 триллиона рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы для одного из федеральных каналов.

«Только накануне в казну поступило дополнительно 2,5 триллиона рублей», — прокомментировал он.

Глава Минфина уточнил, что в стране наблюдается снижение нефтегазовых доходов. По его словам, связано это с параметрами цен на энергоресурсы — они отличаются от заложенных в государственном бюджете и отстают от плана. Однако Силуанов уверен, что правительство выполнит все обязательства.

По данным «Известий», на конец февраля в федеральном бюджете наблюдался дефицит порядка четырех триллионов рублей. При расходах 5,4 триллиона рублей, доходы государства составили 1,4 триллиона рублей.

В ноябре прошлого года Госдума утвердила федеральный бюджет РФ на 2023, 2024 и 2025 годы. Форма образования и расходования денежных средств предусматривает снижение недостатка с 2% до 0,7% ВВП. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что решение о принятом бюджете стало самым трудным за последние несколько лет. По его словам, повлияли на это антироссийские санкции и сложности с прогнозированием дальнейшего развития экономики в мире.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине раскрыли сумму ежемесячных затрат на боевые действия.