«Никто из артистов здесь не был»: Джигурда поделился деталями поездки в Донбасс

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Скандальный шоумен не побоялся отправиться на самую передовую угледарского направления.

Актер и шоумен Никита Джигурда побывал с гуманитарной миссией в Донбассе и поделился впечатлениями от поездки с поклонниками.

В своем Telegram-канале эпатажный артист опубликовал кадры встреч с российскими бойцами и жителями территорий, на которых идут боевые действия. Джигурда подчеркнул, что побывал на самой передовой угледарского направления, где, по его словам, «за восемь лет не ступала нога ни одного артиста или певца».

«Никто из артистов здесь никогда не был… Обнимать воинов, зная о том, что утром им идти в бой с нациками — это незабываемо», — делится эмоциями актер.

В одном из роликов Джигурда исполняет песню на стихотворение «Павший взвод». Артист посвятил проникновенную балладу своим боевым товарищам — погибшим российским бойцам.

На другом видео Джигурде свои стихи читает штурмовик подразделения «Шторм Z» с позывным «Фрол», который, как отметил актер, умеет не только воевать, но и «творить настоящую поэзию».

На позиции российских бойцов шоумен приехал на автомобиле УАЗ СГР, известном как «Буханка». Актер купил его на собственные деньги, чтобы передать военным на передовой.

«Это не съемки на „Мосфильме“, как написал кто-то. Я действительно приехал на передовую в 95-й ОСП ВС РФ и подарил от себя легендарному командиру с позывным „Сид“ автомобиль повышенной проходимости УАЗ. Если бы многие небедные представители шоу-биза последовали моему примеру, то нашим воинам в Донбассе было бы полегче», — подписал ролик Джигурда.

Актер ранее высказался о звездных коллегах, покинувших Россию в связи с негативным отношением к спецоперации на Украине. Шоумен назвал их заблудшими глупцами, которые купились на западную пропаганду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист РФ Михаил Пореченков призвал российских артистов четко обозначать свою позицию по спецоперации и сказать, «в каком окопе» каждый из них находится.