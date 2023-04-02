Британцы предрекли танкам Challenger 2 уничтожение на Украине в течение недели

В Британии предрекли своим танкам Challenger 2 первое в истории поражение на Украине

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

Читатели британской Daily Mail скептически оценили возможности своих танков в качестве «основного оружия наступления».

Переданные украинской армии британские танки Challenger 2 будут уничтожены российскими войсками в течение недели и таким образом потерпят свое первое поражение в истории. Такое мнение высказали читатели Daily Mail.

Издание опубликовало материал о подготовке в Великобритании экипажей украинских танкистов, после чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы смогут использовать Challenger 2 как основное наступательное вооружение. Однако, судя по комментариям к статье, британцы скептически оценили возможности своих танков в руках украинцев.

«Их уничтожат в течение недели. Танки бесполезны против современного оружия»;

«Русские будут рады. Они перещелкают их по одному и уничтожат с помощью дронов»;

«Это будет интересно, поскольку за все свое время использования ни один Challеnger не был уничтожен противником. Скоро это поменяется»;

«Четырнадцать Challenger 2 как острие в войне, где линия фронта простирается на тысячи километров, укреплена противотанковыми минами, ловушками, снарядами „Краснополь“ и „Корнет“?! <…> Это будет последний бросок Зеленского. И это будет невероятно дорого»;

«Мой прогноз: все Challenger 2 сгорят в течение трех месяцев, как их введут в бой»;

«Эти танки будут выведены из строя очень быстро. Танки всегда привлекают огонь противника, но эти особенные. Наше правительство — враг номер один для России. Ажиотажа было столько, что соблазн уничтожить, а еще лучше захватить их и провести по Красной площади будет непреодолимым», — отзываются читатели.

На днях британская The Guardian сообщила, что прибывшие на обучение управлению танком Challenger 2 украинцы к занятиям относились «максимально пренебрежительно», материал усваивали плохо и отказывались уезжать на родину. Были даже случаи дезертирства с военной базы, из-за чего пришлось усилить ее охрану.

В итоге, отмечается в публикации, выпускные испытания сдали только 20% танкистов ВСУ при том, что учиться в Великобританию приехали не новобранцы, а контрактники и офицеры с боевым опытом.

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