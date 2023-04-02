«Вой нацистов»: в Госдуме отреагировали на планы Киева переименовать Севастополь

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В Совете нацбезопасности Украины предложили план 12 шагов к «деоккупации» Крыма. Один из них — переименование города в «Объект № 6».

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал идею киевского режима переименовать Севастополь «воем украинских нацистов». По словам государственного деятеля, город на Крымском полуострове продолжит существование под своим историческим названием. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в личном блоге предложил план «деоккупации» Крыма, включающий 12 пунктов. Он отметил необходимость переименования Севастополя в «Объект № 6» с дальнейшей сменой названия города на «Ахтинар». В программу Данилова также входит снос Крымского моста и выселение прибывших в регион после 2014 года граждан.

«Данилов просто решил внести свою лепту в общий вой украинских нацистов, которые мечтают об этом давно <…> „Объект № 6“ — это видимо социальный статус самого Данилова — шестерить где можно и перед кем нужно», — прокомментировал Белик.

Депутат нижней палаты отметил, что предложения Данилова — не новость. По словам Белика, заявления украинского советника ходят на грани «сумасшествия или глупости», поэтому из них можно было бы составить занимательную книгу.

В заключение собеседник агентства добавил, что общество скоро сможет лицезреть разоблачение Данилова. Он предположил, что с окончанием спецоперации России, украинский политик просто растворится.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного референдума. «За» присоединение к РФ проголосовали тогда более 96% жителей региона. Аналогичные результаты показало голосование в Севастополе. Киев отказался признавать итоги референдумов.

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